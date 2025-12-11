Определились все участники полуфиналов женского чемпионата мира-2025 по гандболу.
В топ-4 попали сборные, представляющие Европу
около 1 часа назад
Команда Франции / Фото - IHF
10 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии завершились матчи 1/4 финала женского чемпионата мира-2025 по гандболу.
Стали известны все участники полуфинальной стадии. Предлагаем ознакомиться с командами, которые разыграют путевки в финал турнира.
Гандбол. Чемпионат мира-2025, женщины. 1/2 финала:
Германия – Норвегия
Нидерланды – Франция
Матчи 1/2 финала состоятся в пятницу, 12 декабря.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, которая в финале обыграла команду Норвегии.
Напомним, сборная Украины потерпела поражение от Румынии на Кубке Карпат-2025.
