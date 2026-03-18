Украина уступила Словакии в первой игре квалификации ЧМ-2027.
Вторую игру подопечные Бражника проведут 22 марта
Мужская сборная Украины по гандболу начала второй раунд квалификации на чемпионат мира 2027 года с поражения. Подопечные Вадима Бражника проиграли команде Словакии.
Исход встречи фактически решился в первом тайме, который украинцы закончили с отставанием в пять мячей — 11:16. Во второй половине игры сине-жёлтые заиграли увереннее, но догнать соперника не хватило времени.
Отбор на ЧМ-2027
Украина — Словакия 24:27 (11:16)
Второй матч состоится 22 марта. Победитель противостояния Украина – Словакия выйдет в 3-й этап отбора, где сыграет со сборной Северной Македонии.
Украина снова сильнее Литвы: гандболистки удержали победу в валидольном матче.