Денис Седашов

Мужская сборная Украины по гандболу начала второй раунд квалификации на чемпионат мира 2027 года с поражения. Подопечные Вадима Бражника проиграли команде Словакии.

Исход встречи фактически решился в первом тайме, который украинцы закончили с отставанием в пять мячей — 11:16. Во второй половине игры сине-жёлтые заиграли увереннее, но догнать соперника не хватило времени.

Отбор на ЧМ-2027

Украина — Словакия 24:27 (11:16)

Второй матч состоится 22 марта. Победитель противостояния Украина – Словакия выйдет в 3-й этап отбора, где сыграет со сборной Северной Македонии.

