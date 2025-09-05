Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом на сбор в Львовской области
Тренерский штаб женской сборной Украины по гандболу определился с составом на тренировочный сбор в Львовской области.
Национальная команда проведет подготовку на базе Плай, где запланированы тренировки и два контрольных матча против Галичанки и Ровно ДЮСШ-4.
Сбор станет этапом подготовки к стартовым поединкам квалификации чемпионата Европы-2026.
К тренерскому штабу присоединилась Лилия Горильская — экс-игрок национальной сборной, участница Евро-2010 и Евро-2024, а ныне главный тренер молодежной команды.
Женская сборная Украины начнет отборочный цикл следующими матчами:
16 октября — Швеция – Украина (Алинсас, Швеция 19:10)
19 октября — Украина – Сербия (Михайловце, Словакия, 19:00)
