Арена хоккейного клуба Сокол пострадала во время российского удара по Киеву
Команда отменила тренировку
около 2 часов назад
Фото: ХК Сокол
7 сентября в результате российской атаки на Киев пострадала ледовая арена АТЕК, которая является домашней ареной хоккейного клуба Сокол.
Взрывная волна выбила окна здания и повредила фасад. К счастью, никто из работников и спортсменов не пострадал.
Из-за этого сегодняшнюю тренировку команды отменили.
Ранее сообщалось, что российские войска вторично атаковали Дворец спорта в Одессе.