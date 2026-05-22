Денис Седашов

На чемпионате мира по хоккею 2026 года прошли очередные поединки группового этапа. Настоящую драму болельщикам подарил матч в группе B, где один из главных фаворитов турнира, сборная Канады, лишь в овертайме сумела дожать национальную команду Норвегии.

Скандинавы трижды по ходу встречи вели в счёте и были в шаге от громкой сенсации, однако канадцы проявили характер. Родоначальники хоккея спаслись от поражения, сравняв счёт за полторы минуты до финальной сирены.

Точку в этом противостоянии в овертайме поставил Марк Шайфли, который принёс Канаде победу.

Группа А

Латвия – Финляндия 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

Швейцария – Великобритания 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Группа B

Канада – Норвегия 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Дания – Словакия 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

