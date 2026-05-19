ЧМ-2026. Чехия обыграла Швецию в матче с семью шайбами, а Швейцария разгромила Германию.
Канада забросила пять шайб в ворота Дании, а Финляндия уверенно обыграла действующих чемпионов мира
около 1 часа назад
На чемпионате мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе завершился очередной игровой день группового этапа.
Наиболее результативным матчем дня стала встреча Чехии и Швеции. Чехи активно начали игру и повели в счете 3:0, однако шведы еще до первого перерыва сократили отставание до минимума — 3:2. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, после чего счет 4:3 в пользу чешской сборной не изменялся до финальной сирены. Для Швеции это поражение стало уже вторым на турнире.
Группа А
Финляндия – США 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Германия – Швейцария 1:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Группа В
Канада – Дания 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Швеция – Чехия 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)
ЧМ-2026. США одержали первую победу, уверенные победы Швеции и Словакии.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться