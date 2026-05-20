ЧМ-2026. Словакия победила Словению в серии буллитов, разгромная победа Венгрии над Великобританией
Также Латвия уступила Австрии, а Норвегия не оставляет шансов Италии
10 минут назад
Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира-2026 по хоккею. Сборные Словении и Словакии провели самый результативный поединок игрового дня, забросив на двоих девять шайб.
Словакия по ходу встречи вела с преимуществом в две шайбы, но Словения смогла перевести игру в овертайм, сравняв счет за 31 секунду до финальной сирены. Победу словакам в серии буллитов принес точный бросок Филипа Мешара.
Группа А
Латвия – Австрия 1:3 (0:0, 0:1, 1:1)
Венгрия – Великобритания 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Группа В
Италия – Норвегия 0:4 (0:1, 0:2, 0:0)
Словения – Словакия 4:5 Б (1:2, 2:2, 3:4, 0:0, 0:1)
