ЧМ-2026. США одержали первую победу, уверенные победы Швеции и Словакии
Сборные Латвии и Норвегии оформили «сухие» победы
около 2 часов назад
В Швейцарии проходит чемпионат мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе. Действующий чемпион мира, сборная США, одержала первую победу на турнире, разгромив Великобританию. Американцы реабилитировались за поражение от Швейцарии (1:3) в стартовый день.
Результаты матчей третьего игрового дня:
Группа А
Великобритания – США 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Австрия – Венгрия 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Германия – Латвия 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Группа В
Италия – Словакия 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Дания – Швеция 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Норвегия – Словения 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
