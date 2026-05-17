ЧМ-2026. Чехия в овертайме уступила Словении, сухая победа Канады и успех Финляндии
В других матчах дня Австрия одолела Великобританию, Швейцария разгромила Латвию, а Норвегия уступила Словакии
около 2 часов назад
В Швейцарии прошли очередные матчи чемпионата мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе. Главной неожиданностью игрового дня стала победа сборной Словении над Чехией в овертайме.
Результаты матчей второго игрового дня:
Группа А:
Великобритания — Австрия — 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Венгрия — Финляндия — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Швейцария — Латвия — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Группа В:
Словакия — Норвегия — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Италия — Канада — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Словения — Чехия — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
ЧМ-2026. Сенсационное поражение США от Швейцарии, победы Канады и Чехии.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться