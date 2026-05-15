ЧМ-2026. Сенсационное поражение США от Швейцарии, победы Канады и Чехии
Еще в одном противостоянии Германия уступила Финляндии
около 1 часа назад
В Швейцарии стартовал чемпионат мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе. Первый игровой день принес неожиданный результат — сборная США неудачно начала защиту титула, уступив в группе А хозяевам турнира — швейцарцам.
Результаты матчей первого дня:
Группа А (Цюрих):
Финляндия — Германия — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
США — Швейцария — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Группа B (Фрибур):
Канада — Швеция — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Чехия — Дания — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Мировое первенство продлится до 31 мая.
Мы возвращаемся! Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться