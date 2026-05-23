ЧМ-2026. Германия разгромила Венгрию, сухие победы Финляндии и Швеции
Для Бундестима это первая победа на турнире
13 минут назад
На чемпионате мира-2026 по хоккею завершился очередной матч группового этапа. Сборная Германии наконец-то прервала серию неудач и одержала дебютную победу на мировом первенстве, разгромив команду Венгрии.
Немецкая сборная обеспечила себе комфортный гандикап в четыре шайбы по итогам двух периодов.
В заключительные двадцать минут венгры попытались вернуть интригу и дважды пробили немецкого голкипера. Однако Бундестим мгновенно ответила двумя точными бросками, зафиксировав финальный разгром — 6:2.
Группа А
Германия – Венгрия 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Финляндия – Великобритания 3:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Группа В
Канада – Словения 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Швеция – Италия 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
