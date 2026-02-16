Денис Седашов

В матче регулярного чемпионата Украины киевский Сокол дома одержал непростую победу над Кременчугом.

Счет открыли хозяева уже на 4-й минуте: Тимченко реализовал численное преимущество. Кременчуг ответил быстро — за три минуты Середницкий также воспользовался большинством и восстановил паритет.

Второй период начался с штурма киевлян. В течение 45 секунд Сокол забросил дважды: сначала Жеребко снова вывел команду вперед, а затем Чердак укрепил преимущество до 3:1. Гости смогли вернуться в игру еще до второго перерыва благодаря точному броску Безуглого.

В начале заключительной двадцатиминутки Кременчуг сравнял счет усилиями Андрущенко. Победную точку в матче поставил Захаров, который установил окончательный счет — 4:3 в пользу столичного клуба.

Регулярный чемпионат Украины

Сокол — Кременчуг 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Тимченко (Захаров, Крикля, бол.), 03:34, 1:1 - Середницкий (Геворкян, Матусевич, бол.), 06:13, 2:1 - Д. Жеребко (Захаров, Тимченко), 22:05, 3:1 - Чердак (Олийнык, Полоницкий), 22:50, 3:2 - Безуглый (Геворкян), 33:06, 3:3 - Андрущенко (Панков, Кривенко), 45:21, 4:3 - Захаров (Д. Жеребко, Ратушный)

