Элита, встречай! Безумное видео из раздевалки сборной Украины
Сине-желтые не сдерживали эмоции
около 1 часа назад
Фото: ФХУ
Сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира! Это историческое событие вызвало бурную реакцию в раздевалке сине-желтых, ведь украинцы не выступали на таком высоком уровне с 2007 года.
На опубликованном видео зафиксирован момент бешеных эмоций украинских хоккеистов.
Видео Суспільне Спорт
Напоминаем, что подопечные Дмитрия Христича победили Японию (3:1) в заключительном туре Дивизиона 1А.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05