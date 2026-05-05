Денис Седашов

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал победу над Францией (3:2) в третьем туре чемпионата мира-2026. Наставник отметил высокую реализацию моментов, но указал на преимущество соперника по количеству бросков. Слова приводит Суспільне Спорт.

Франция нас переигрывала, владела шайбой больше. Нам нужно больше кататься, больше создавать голевые моменты. Хорошо, что забросили три шайбы с менее чем 20 бросков, но надо двигаться и играть в инновационный хоккей. Дмитрий Христич

Что касается турнирных перспектив, тренер подчеркнул, что команда претендует на повышение в классе:

Это уже не борьба за выживание. Конечно, это борьба за медали, за выход в элиту. Дмитрий Христич

Следующий матч Украина проведет против Казахстана в четверг, 7 мая. Начало — в 17:00.

Украина одержала дебютную победу на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А.