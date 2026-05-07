Денис Седашов

Наставник национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал подготовку команды к решающему матчу чемпионата мира в Дивизионе 1А против Японии.

Тренер призвал игроков не концентрироваться на прошлых неудачах в матчах с этим соперником, а сосредоточиться на текущей стратегии и игровой дисциплине. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я не думаю, что будет большое напряжение из-за прошлогоднего матча. Сейчас, как мы всегда говорим, этот матч перед нами — он самый главный. И воспоминания, как оно там было, не нужны; нужны знания, как надо играть, с каким характером выходить, что делать, чтобы победить. Статистика — она остается на бумаге, а нам нужно выходить и играть. Дмитрий Христич

Заключительный матч на турнире сборная Украины проведет против Японии завтра, 8 мая, в 17:00

