Денис Седашев

Сборная Финляндии обыграла команду Канады и вышла в финал чемпионата мира 2026 года по хоккею. Полуфинальный матч состоялся в Цюрихе.

Финский нападающий Патрик Пуйстола открыл счет на 4-й минуте. К концу первого периода канадцы ответили голами Роберта Томаса и Дилана Холлоуэя, выйдя вперед. Во второй двадцатиминутке Александр Барков сравнял счет, а Конста Гелениус и Аату Рятю забросили еще две шайбы в ворота Канады, установив окончательный результат. Третий период прошел без голов.

Чемпионат мира. 1/2 финала

Канада — Финляндия — 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

В финале мирового первенства сборная Финляндии сыграет против хозяев турнира — команды Швейцарии, которая в своем полуфинале разгромила Норвегию (6:0).