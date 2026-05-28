Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о частичном допуске белорусских команд к международным соревнованиям в сезоне-2026/27.

Согласно решению федерации, на мировую арену вернутся три команды. Мужская юниорская сборная Беларуси (U-18) выступит на чемпионате мира, который примут США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в соответствующие дивизионы чемпионатов мира включены женская юниорская и национальная женская сборные Беларуси.

Это решение было принято нелегко. Безопасность и благополучие игроков, официальных лиц, болельщиков, волонтеров и всех участников остаются нашим высшим приоритетом. На основе проведенных оценок и текущих консультаций с заинтересованными сторонами мы считаем, что это можно сделать безопасно, ответственно и контролируемо.

IIHF всегда верила в важность сохранения связи международной хоккейной семьи с помощью спорта. Воссоединение семьи — важный шаг вперед для нашей федерации и всего мирового хоккея.