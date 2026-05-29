Денис Седашов

На чемпионате мира по хоккею прошли матчи четвертьфинальной стадии. По их итогам определились четыре сборные, которые сыграют в полуфинале.

Сборная Канады нанесла поражение национальной команде США и продолжила свою беспроигрышную серию на турнире. В составе канадцев шайбы забросили Маклин Селебрини и Дилан Холлоуэй, а Коннор Браун и Сидни Кросби отметились бросками в пустые ворота. Проиграв этот матч, сборная США сложила полномочия действующего чемпиона мира.

1/4 финала, 28 мая

Канада — США — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Финляндия — Чехия — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Норвегия — Латвия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Швейцария — Швеция — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

