Денис Седашов

Национальная хоккейная лига объявила расписание матчей финала Кубка Стэнли сезона-2025/26. Первым финалистом стал победитель Западной конференции Вегас. Его соперник определяется в противостоянии Каролина — Монреаль (счет в серии 3:1).

Старт финальной серии зависит от продолжительности матчей на Востоке. Если серия завершится в пяти поединках, финал начнется 2 июня. В случае шести или семи игр первую встречу перенесут на 4 июня.

Преимущество домашнего льда получит представитель Восточной конференции благодаря лучшим показателям в регулярном чемпионате. Вегас проведет дома третий, четвертый и, при необходимости, шестой матчи. Матчи под номерами 1, 2, 5 и 7 пройдут на площадке восточного финалиста.

