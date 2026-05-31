Денис Седашов

Сборная Норвегии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира 2026 года. В матче за третье место, который принимал Цюрих (Швейцария), норвежцы в овертайме обыграли команду Канады

Норвежцы открыли счет в первом периоде после гола Петтерсена, который воспользовался ошибкой канадского вратаря Гривса за собственными воротами. В середине второй двадцатиминутки Сольберг удвоил преимущество скандинавской сборной.

Канада отыгралась в конце третьего периода благодаря дублю Роберта Томаса, который забросил первую шайбу за полторы минуты до финальной сирены, а вторую — за семь секунд до завершения основного времени игры.

Победный гол в овертайме забросил нападающий сборной Норвегии Ноа Стеен. Эта медаль стала первой в истории норвежского хоккея на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по хоккею-2026. Матч за 3-е место

Канада – Швейцария – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Финляндия обыграла Канаду и сыграет в финале ЧМ-2026 по хоккею.