Флорида проиграла Рейнджерс в Зимней классике, Сент-Луис победил Вегас.
Рейнджеры разгромили Флориду
около 2 часов назад
Флорида – Рейнджерс / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ Флорида проиграла Рейнджерс (1:5) на открытом воздухе в Майами в рамках Зимней классики.
Вегас уступил Сент-Луису (3:4), Миннесота справилась с Анахаймом (5:2).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Сент-Луис – Вегас 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Флорида – Рейнджерс 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Ванкувер – Сиэтл 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Анахайм – Миннесота 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)