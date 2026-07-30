ИИХФ не допустила Беларусь до ЧМ-2027 по хоккею
Мужской чемпионат мира 2027 года пройдет с 14 по 30 мая в Германии
около 2 часов назадПодписаться в
Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные Беларуси до участия в турнирах сезона-2026/27.
Решение касается мужского чемпионата мира-2027, а также молодежного мирового первенства.
Официальное заявление IIHF:
Совет IIHF повторно рассмотрел запрос белорусской ассоциации хоккея на допуск белорусской сборной к участию в следующих чемпионатах мира IIHF: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2027 (дивизион IV), молодежный чемпионат мира по хоккею-2027, чемпионат мира по хоккею-2027 среди мужчин до 18 лет, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2027 до 18 лет (дивизион III).
На недавнем заседании Совет отдельно рассмотрел и обсудил оценку каждого чемпионата IIHF, учтя вопросы безопасности, защищенности и операционной целесообразности в связи с участием белорусской ассоциации хоккея.
По итогам этого рассмотрения Совет решил, что Беларуси не будет позволено участвовать в следующих чемпионатах IIHF сезона-2026/2027 из-за продолжающихся опасений по поводу безопасности и защищенности: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, молодежный чемпионат мира по хоккею-2027.
Ранее аналогичное решение IIHF приняла в отношении сборных России, которые также пропустят ЧМ-2027.