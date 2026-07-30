Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные Беларуси до участия в турнирах сезона-2026/27.

Решение касается мужского чемпионата мира-2027, а также молодежного мирового первенства.

Официальное заявление IIHF:

Совет IIHF повторно рассмотрел запрос белорусской ассоциации хоккея на допуск белорусской сборной к участию в следующих чемпионатах мира IIHF: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2027 (дивизион IV), молодежный чемпионат мира по хоккею-2027, чемпионат мира по хоккею-2027 среди мужчин до 18 лет, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2027 до 18 лет (дивизион III).

На недавнем заседании Совет отдельно рассмотрел и обсудил оценку каждого чемпионата IIHF, учтя вопросы безопасности, защищенности и операционной целесообразности в связи с участием белорусской ассоциации хоккея.

По итогам этого рассмотрения Совет решил, что Беларуси не будет позволено участвовать в следующих чемпионатах IIHF сезона-2026/2027 из-за продолжающихся опасений по поводу безопасности и защищенности: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, молодежный чемпионат мира по хоккею-2027.