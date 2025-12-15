Денис Седашов

Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич подвел итоги второго этапа Европейского кубка наций, оценив как сам турнир, так и подготовку команды.

О Европейском кубке наций

— Как турнир он не выглядел, потому что мы провели три игры с одной национальной сборной — Румынии. Тем не менее это были неплохие сборы: мы посмотрели игроков, которых еще не видели. Хочу отметить, что многие хоккеисты были из чемпионата Украины.

О дебютантах в составе сборной Украины

— Мы за ними наблюдали, но окончательные выводы сделаем позже.

О подготовке национальной команды

— У нас было немного времени: один полный тренировочный день, другой — с двумя тренировками, еще один — с одной, а отдельный день был посвящен приезду. Все, что запланировали, мы выполнили. Единственное, что усложняло — дорога из отеля до арены. Мы ехали через весь город, было много пробок, и на это уходило около полутора часов.

О следующем сборе в феврале и турнире

— Пока что трудно что-то сказать, ведь все зависит от многих обстоятельств: кто будет свободен и кто сможет приехать. Это будет большая пауза, как раз будут проходить Олимпийские игры. Я уверен, что тогда в матчах будет больше напряженности.

Украина драматично победила Румынию в овертайме.