Христич — о втором этапе Кубка европейских наций: «Все, что планировали, мы сделали»
Руководитель отметил логистические трудности во время собраний
24 минуты назад
Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич подвел итоги второго этапа Европейского кубка наций, оценив как сам турнир, так и подготовку команды.
О Европейском кубке наций
— Как турнир он не выглядел, потому что мы провели три игры с одной национальной сборной — Румынии. Тем не менее это были неплохие сборы: мы посмотрели игроков, которых еще не видели. Хочу отметить, что многие хоккеисты были из чемпионата Украины.
О дебютантах в составе сборной Украины
— Мы за ними наблюдали, но окончательные выводы сделаем позже.
О подготовке национальной команды
— У нас было немного времени: один полный тренировочный день, другой — с двумя тренировками, еще один — с одной, а отдельный день был посвящен приезду. Все, что запланировали, мы выполнили. Единственное, что усложняло — дорога из отеля до арены. Мы ехали через весь город, было много пробок, и на это уходило около полутора часов.
О следующем сборе в феврале и турнире
— Пока что трудно что-то сказать, ведь все зависит от многих обстоятельств: кто будет свободен и кто сможет приехать. Это будет большая пауза, как раз будут проходить Олимпийские игры. Я уверен, что тогда в матчах будет больше напряженности.
