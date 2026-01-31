Денис Седашов

Сокол разгромил Крижинку-Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.

Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором счет открыл Захаров, выведя Сокол вперед. Крижинка-Кэпиталз смогла сравнять счет благодаря Разумову, но быстро пропустила шайбу от Мазура.

В третьем периоде Сокол окончательно доказал преимущество, забросив еще четыре шайбы — Бурдаков, Скороход, Кальсин и Чердак довели счет до разгромного 6:1.

Регулярный чемпионат Украины

Крижинка-Кэпиталз — Сокол 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 - Захаров (Скороход, Янишевский, больш.), 23:37, 1:1 - Разумов (Мазко), 25:08, 1:2 - Мазур (Чердак, Олийник), 28:18, 1:3 - Бурдаков (Мазур, Захаров), 48:04, 1:4 - Скороход (Олийник, Рымар), 51:29, 1:5 - Кальсин (Янишевский, Жеребко), 54:50, 1:6 - Чердак (Мазур), 57:11

