Денис Седашов

Киев Кэпитальз в очередном матче Балтийской лиги обыграл своего главного конкурента за первое место — Лиепая.

Украинская команда уже в стартовом периоде заложила фундамент победы, забросив три шайбы подряд. Дважды киевляне реализовали большинство — отличились Гончаренко и Баярунс, который затем оформил дубль, забросив еще и в третьем периоде. Третью шайбу в первой 20-минутке добавил Кривоножкин.

Во втором периоде Фурса сделал счет 4:0. В начале третьей части встречи Беговс забросил пятую шайбу в матче. Лиепая смогла ответить двумя голами в середине периода, однако это не изменило общей картины — финальную точку в матче поставил Баярунс.

Балтийская лига

Киев Кэпитальз (Украина) – Лиепая (Латвия) 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Гончаренко (большинство), 12:52, 2:0 – Баярунс (большинство), 14:28, 3:0 – Кривоножкин, 15:30, 4:0 – Фурса, 33:29, 5:0 – Беговс, 46:37, 5:1 – Страдникс, 47:11, 5:2 – Сперсте, 48:59, 6:2 – 57:05 Баярунс (большинство)

Благодаря этой победе Киев Кэпитальз укрепил лидерскую позицию в турнирной таблице Балтийской лиги.

Сокол разгромил Одесщину в чемпионате Украины.