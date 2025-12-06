Украина U20 стартует на чемпионате мира в Дивизионе 1A: расписание матчей
Сине-желтые начнут турнир 7 декабря матчем против Казахстана
около 2 часов назад
Фото: ФХР
Сборная Украины U20 7 декабря проведет стартовый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.
Команда Александра Бобкина будет противостоять сборным — Казахстана, Франции, Словении, Норвегии и Австрии.
Турнир пройдет в Словении.
Календарь матчей Украины U20:
7 декабря (20:30): Украина – Казахстан
8 декабря (17:00): Норвегия – Украина
10 декабря (17:00): Украина – Словения
11 декабря (13:30): Австрия – Украина
13 декабря (13:30): Франция – Украина
Только победитель группы поднимется в элитный дивизион молодежного чемпионата мира. Худшая команда — опустится в дивизион IB.
Сборная Украины на Европейском кубке наций по хоккею сыграет только с Румынией.