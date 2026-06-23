Денис Седашов

Хоккейный клуб Киев Кэпиталз усилил состав вратарём национальной сборной Эстонии Конрадом Мельдером. Сотрудничество с голкипером рассчитано на сезон 2026/27.

26-летний эстонский вратарь имеет значительный опыт выступлений в европейских чемпионатах.

В его карьере были финские клубы Sport и TUTO Hockey, словацкая Дукла, польский Торунь, а также Ницца и Шамони, представляющие чемпионат Франции.

Вместе со сборной он завоевал золотую и две бронзовые медали чемпионата мира в дивизионе IB.

Каролина впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, в финале победив Вегас.