Київ Кепиталз подписали вратаря сборной Эстонии
Сотрудничество с вратарём рассчитано на сезон 2026/27
около 1 часа назадПодписаться в
Хоккейный клуб Киев Кэпиталз усилил состав вратарём национальной сборной Эстонии Конрадом Мельдером. Сотрудничество с голкипером рассчитано на сезон 2026/27.
26-летний эстонский вратарь имеет значительный опыт выступлений в европейских чемпионатах.
В его карьере были финские клубы Sport и TUTO Hockey, словацкая Дукла, польский Торунь, а также Ницца и Шамони, представляющие чемпионат Франции.
Вместе со сборной он завоевал золотую и две бронзовые медали чемпионата мира в дивизионе IB.
Каролина впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, в финале победив Вегас.