Сборная Швеции без поражений продолжает выступления на молодежном чемпионате мира по хоккею. В первом четвертьфинале турнира шведы уверенно переиграли Латвию со счетом 6:3.

Главным героем матча стал Антон Фронделл, который оформил дубль и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки турнира. Также отличились Лео Салин Валлениус (1 гол + 2 передачи), Джек Берглунд, Саша Бумедьен и Феликс Карелл. В составе Латвии шайбы забросили Крisters Ансонс, Карлис Флугинс и Оливерс Мурниекс.

Швеция значительно превосходила противника по броскам – 38:16 – и контролировала ход игры на протяжении всех трех периодов. Команда Магнуса Хавелида одержала пятую подряд победу в основное время и продолжила уникальную серию из 20 выигранных четвертьфиналов МЧС подряд.