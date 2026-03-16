Сокол разгромил Шторм и стал первым финалистом плей-офф чемпионата Украины
Киевляне забросили девять шайб
около 1 часа назад
Киевский Сокол стал первым финалистом плей-офф чемпионата Украины по хоккею. В четвертом матче полуфинальной серии киевляне на выезде обыграли одесский Шторм.
Победу столичному клубу обеспечили дубли Дениса Бородая, Евгения Ратушного и Святослава Тимченко. Также шайбы забрасывали Скороход, Кальсин и Захаров.
Сокол выиграл серию со счетом 4:0 и ждет победителя пары Кременчук — Днепр в финале.
Чемпионат Украины. Серия плей-офф
Шторм — Сокол 0:9 (0:4, 0:1, 0:4)
Шайбы: 0:1 - Бородай (Ратушный, Захаров), 02:11, 0:2 - Ратушный (Захаров, Бородай), 11:49, 0:3 - Тимченко (Захаров, Ратушный), 17:00, 0:4 - Ратушный (Тимченко, Янишевский), 18:43, 0:5 - Бородай (Захаров, М. Жеребко), 34:34, 0:6 - Скороход (Полоницкий, Крикля), 40:50, 0:7 - Тимченко (Бородай, Захаров), 51:52, 0:8 - Кальсин (Д. Жеребко, Полоницкий), 52:11, 0:9 - Захаров (Кальсин, Д. Жеребко), 59:34
Серия: 0:4
Сокол отыгрался с 0:2 и отгрузил Шторму одиннадцать шайб в матче плей-офф.
