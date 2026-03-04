Денис Седашов

Хоккейный клуб Кременчук одержал уверенную победу над одесской командой Шторм в матче регулярного чемпионата Украины.

Хозяева площадки обеспечили себе преимущество уже в первом периоде, однако ключевой отрезок игры состоялся во второй двадцатиминутке, когда кременчужане забросили четыре шайбы. Шторм ответил лишь одним точным броском Гончаренко. В третьем периоде Кременчук закрепил успех, доведя счет до разгромного.

Дублем в составе победителей отличился Кривошапкин, ещё по шайбе на свой счет записали Абаджян, Мироненко, Лялька, Андрущенко и Попережай. Стоит отметить, что хозяева эффективно использовали численное преимущество, дважды реализовав большинство, а также один раз отличились в меньшинстве.

Регулярный чемпионат Украины

Кременчук — Шторм 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Абаджян (Материкин, Попережай), 08:38, 2:0 - Мироненко (Безуглый, Поляков), 28:44, 3:0 - Кривошапкин (Геворкян, Брага, больш.), 29:39, 3:1 - Гончаренко (Мосюк, Стоцкий), 35:27, 4:1 - Лялька (Андрущенко, Середницкий, больш.), 37:20, 5:1 - Андрущенко (Геворкян, Кривошапкин), 38:24, 6:1 - Попережай (Геворкян, меньш.), 46:15, 7:1 - Кривошапкин (Попережай), 48:22

Этой победой Кременчук официально завершил выступления в регулярном чемпионате и начинает подготовку к стадии плей-офф.

