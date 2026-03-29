Денис Седашов

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не будет претендовать на переизбрание и покинет свой пост после завершения срока полномочий в октябре 2026 года. Об этом официально сообщила пресс-служба IIHF.

Международная федерация хоккея выражает искреннюю благодарность президенту Люку Тардифу за его выдающееся руководство и преданность делу, а также за более чем 25 лет службы международному хоккею на льду. ИИХФ полностью уважает его решение не баллотироваться на переизбрание и признает его неоценимый вклад. Господин Тардиф останется на своей должности до окончания срока полномочий в октябре, курируя текущие инициативы по развитию, коммерческие возможности и подготовку к будущим мероприятиям, включая чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года.

Люк Тардиф возглавляет федерацию с 2021 года. За это время был запущен план ICE 26 и укреплены связи с НХЛ и МОК. Именно в каденцию Тардифа было официально подтверждено возвращение игроков сильнейшей лиги мира на зимние Олимпиады.

