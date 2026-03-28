Сокол обыграл Кременчук в первом матче финальной серии
Вратарь Олег Петров оформил шат-аут
около 1 часа назад
Киевский Сокол обыграл Кременчуг в стартовом поединке финальной серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Чердак и Сергей Кальсин. Голкипер хозяев Олег Петров сыграл матч на ноль.
Таким образом, киевляне повели в серии до четырех побед.
Финальная серия плей-офф. Первый матч
Сокол — Кременчуг 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 - Чердак (Ратушный, Олейник), 09:08, 2:0 - Кальсин (Бурдаков, Д. Жеребко), 34:51
Серия: 1:0
Женская сборная Украины по хоккею объявила состав на чемпионат мира-2026.
