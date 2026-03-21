Женская сборная Украины по хоккею объявила состав на чемпионат мира-2026
Первый матч сине-желтые проведут против Мексики
около 2 часов назад
Женская сборная Украины по хоккею проведет заключительный учебно-тренировочный сбор в Гонконге перед стартом чемпионата мира в Дивизионе 2В. Главный тренер Евгений Алипав вызвал в состав национальной команды 22 хоккеистки.
В заявку вошли 2 вратаря, 8 защитниц и 12 нападающих.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Юлиана Вильгань (Ice Dream Cana, Словакия), Анна Харьковская (Stavanger Oilers U16, Норвегия).
Защитницы: Ангелина Майфельд (Kyiv Capitals), Дарина Рожок (Fox Hockey Gheorgheni, Румыния), Радмила Ведмеденко (Riga Meintenes, Латвия), София Гутор (Michalovce, Словакия), Татьяна Кириченко (без клуба), Мария Казей (Slovan Bratislava, Словакия), Доминика Лопатина (Düsseldorfer, Германия), Виктория Шиманская (Белый Барс).
Нападающие: Элизабет Алипова (Kyiv Capitals), Вероника Лискович (Valkyries Brno, Чехия), Варвара Измайлова (Regensburg, Германия), Антонина Роганова (Real Torino, Италия), Анастасия Вансович (München-Angerlohe 1981, Германия), Мария Козуб (Bad Tolz, Германия), Илона Кипря (Sarisanka Presov, Словакия), Валерия Манчак (PWHPA, США), Полина Телегина (Wilkes University, США), Анастасия Нестеренко (Purcell Hockey Academy 16U, Канада), Дария Цимыренко (Troja-Ljungby, Швеция), Анастасия Скороход (Hornets U18AA, Канада).
Матчи мирового первенства начнутся 29 марта.
Соперницами украинок в борьбе за выход в Дивизион 2А станут Бельгия, Литва, Мексика, Новая Зеландия и Гонконг.
В первой игре Украина встретится с Мексикой в 07:30 по киевскому времени.
Кременчуг вышел в финал плей-офф, обыграв Одесщину.
