Молодёжная сборная Украины U18 начала с победы над Словенией на чемпионате мира в Дивизионе 1А.
Сине-жёлтые три из четырёх шайб забросили в большинстве
около 2 часов назад
Юношеская сборная Украины по хоккею одержала победу над Словенией в первом туре чемпионата мира в Дивизионе 1А. Матч завершился со счетом 4:2.
Словенцы открыли счет в первом периоде, однако до перерыва украинцы забросили две шайбы. Во втором периоде Словения восстановила паритет, но в заключительной двадцатиминутке шайбы Науменко и Олифирчука принесли победу украинской команде. Три из четырех шайб сборная Украины забросила в большинстве.
ЮЧМ-2026. Дивизион 1А
Словения — Украина 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 — Топалович (Берц, Ковачевич, двойное большинство), 09:29; 1:1 — Исаев (Науменко, Глинский, большинство), 14:00; 1:2 — Толкунов (Гвоздев, Вершецкий), 16:58; 2:2 — Костомай Валанчак (Топалович, Хабьянич), 29:47; 2:3 — Науменко (Глинский, Исаев, большинство), 48:58; 2:4 — Олифирчук (Глинский, Вершецкий, большинство), 59:19
Следующий матч юношеская сборная Украины проведет 19 апреля против сборной Венгрии.
Сборная Украины обыграла Польшу перед стартом на чемпионате мира-2026.
