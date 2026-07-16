НХЛ объявила даты старта сезона 2026/27 и ключевые события календаря
Сезон стартует 29 сентября
около 2 часов назадПодписаться в
Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 29 сентября 2026 года. В первый игровой день состоится открытие на арене Lenovo Center в Роли, где действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина примет Флориду.
Также 29 сентября сыграют: Рейнджерс — Бостон, Ванкувер — Эдмонтон, Монреаль — Торонто и Чикаго — Вегас. Полный календарь сезона лига опубликует 16 июля.
Ключевые даты и нововведения сезона-2026/27:
Увеличение числа матчей: теперь каждая команда сыграет по 84 поединка в регулярном чемпионате.
Глобальная серия НХЛ в Европе: 12 и 14 ноября Каролина и Сиэтл встретятся в Хельсинки (Финляндия), а 18 и 20 декабря Оттава и Чикаго сыграют в Дюссельдорфе (Германия).
Зимняя классика: под открытым небом сыграют Юта и Колорадо.
Уикенд всех звезд: звездный уикенд пройдет 5–6 февраля 2027 года на UBS Arena на Лонг-Айленде.
Каролина впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, в финале победив Вегас.
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