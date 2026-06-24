Денис Седашов

Национальная хоккейная лига официально объявила о начале процесса расширения чемпионата.

По информации комиссара лиги Гэри Беттмэна, НХЛ ведет переговоры с американским миллиардером Дэном Фридкиным, который владеет футбольными клубами Рома и Эвертон. Стороны обсуждают создание новой франшизы в штате Техас. Базовым городом команды должен стать Хьюстон или Остин.

Переговоры продолжаются около двух лет, сделка находится на финальной стадии. Точная дата дебюта 33-й команды в лиге пока не определена.

Последними клубами, которые пополнили НХЛ в результате предыдущего расширения, являются Вегас и Сиэтл.

Каролина впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, в финале победив Вегас.