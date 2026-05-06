НХЛ установила потолок зарплат на сезон-2026/2027
Лига готовится к масштабному увеличению бюджетов
27 минут назад
Национальная хоккейная лига официально определила финансовые параметры на сезон-2026/2027. По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, клубы уже получили соответствующие уведомления по новым лимитам выплат игрокам.
Согласно новым правилам, потолок зарплат (Salary Cap) увеличится до $ 104 млн. Максимально допустимый оклад одного хоккеиста по контракту теперь не может превышать $ 20,8 млн в год (20% от общего бюджета).
Ключевые финансовые показатели на сезон-2026/2027:
Потолок зарплат: $ 104 млн
Пол зарплат (минимум): $ 76,9 млн
Средний уровень: $ 90,4 млн
Ожидается, что в сезоне-2027/2028 лимит вырастет до $ 113,5 млн, а минимальный порог затрат ($ 83,9 млн).
Триумф Mercedes в США. Антонелли оказался быстрее пилотов McLaren.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться