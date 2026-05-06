Денис Седашов

Нападающий сборной Украины по хоккею Денис Бородай поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира-2026. После победы над Францией (3:2) сине-желтые занимают вторую строчку в турнирной таблице Дивизиона 1А.

Форвард четко обозначил главную задачу национальной команды на решающие поединки мирового первенства:

Цель — выход в элиту. Никаких других задач нет. Мы сюда приехали с одной целью. Главное — проходное место, а первое или второе — не имеет значения. Мы боремся за каждое очко, как в прошлом году, так и в этом. Набираем очки со всеми, с кем можем, и боремся. Денис Бородай

Следующий матч Украина проведет против Казахстана в четверг, 7 мая. Начало — в 17:00.

