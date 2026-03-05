Одесская область завершила регулярный сезон победой над Крижинкой-Кэпиталз.
Одесситы оказались сильнее киевлян
около 2 часов назад
Хоккейный клуб Одесщина завершил выступления в регулярном чемпионате Украины победой над Крыжинкой-Кэпиталз.
Первые два периода прошли в равной борьбе без заброшенных шайб — на табло оставался счет 0:0. Основные события развернулись в заключительной двадцатиминутке. Сначала Сидоренко вывел одесситов вперед, но через четыре минуты Архипенко восстановил паритет.
Решающий момент встречи произошел в конце матча — Сергей Бабинец реализовал численное преимущество, установив окончательный счет — 2:1.
Регулярный чемпионат Украины
Одесщина — Крыжинка-Кэпиталз 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 - Сидоренко (Бабинец, Мурын), 48:12, 1:1 - Архипенко (Плесовских), 52:03, 2:1 - Бабинец (Кобильник, бол.), 56:34
