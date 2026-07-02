Денис Седашов

Хоккейный клуб Одесщина, который в прошлом сезоне дебютировал в национальном первенстве, объявил о назначении нового главного тренера. Должность занял известный в прошлом нападающий Сергей Бабинец.

38-летний экс-нападающий провёл предыдущий игровой год в составе одесской команды, после чего принял решение завершить карьеру игрока и перейти на тренерскую работу.

Сергей Бабинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. В течение игровой карьеры он долгое время защищал цвета Донбасса и Сокола, а также провёл более 60 матчей в составе национальной сборной Украины.

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