Сборная Украины U-18 по хоккею завершила выступление на чемпионате мира в Дивизионе 1A на третьем месте. Такой результат позволил украинской команде сохранить место во втором по силе дивизионе мирового юниорского хоккея и продолжить выступления на этом уровне в следующем розыгрыше турнира.

Параллельно заканчиваются чемпионаты мира в других дивизионах, в частности в элитной группе и Дивизионе 1B, который является третьим по силе уровнем в структуре юниорского хоккея. Именно по итогам этих турниров определились все участники следующего чемпионата мира U-18 в Дивизионе 1A, где снова выступит и сборная Украины.

Из элитного дивизиона в эту группу выбыла сборная Германии, которая в следующем сезоне станет одним из соперников украинцев. В то же время из Дивизиона 1B повышение в классе получила сборная Австрии, которая также пополнила состав участников турнира.

Таким образом, в чемпионате мира 2027 года в Дивизионе 1A U-18 сыграют шесть сборных: Украина, Германия, Казахстан, Венгрия, Словения и Австрия. Именно эти команды будут бороться за повышение в элитный дивизион, а также за право сохранить место во второй по силе группе мирового юниорского хоккея.

На данный момент официальной информации о месте проведения и точных датах следующего чемпионата мира U-18 пока нет. Организаторов и календарь турнира должны объявить позже.

Ранее взрослая сборная Украины завершила сбор в Бытоме и практически определила состав перед стартом ЧМ в Дивизионе 1A.