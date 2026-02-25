Денис Седашов

ХК Кременчук не оставил камня на камне от обороны киевской Крижинки, одержав сокрушительную победу в матче регулярного чемпионата Украины.

Если в первом периоде киевляне еще пытались сопротивляться, пропустив лишь дважды, то далее преимущество «городян» стало тотальным. Вторая двадцатиминутка завершилась со счетом 5:1, а в третьем периоде Кременчук устроил настоящее голевое шоу, отправив в сетку ворот гостей еще шесть шайб без ответа.

Главной звездой вечера стал Артем Середницкий, который записал на свой счет покер (4 шайбы). Также неудержим был Виктор Андрущенко, который отличился хет-триком.

Регулярный чемпионат Украины

Кременчук — Крижинка-Кэпиталз 11:1 (2:0, 3:1, 6:0)

Шайбы: 1:0 - Поперечай (Андрущенко, Матусевич, большинство), 08:48, 2:0 - Андрущенко (Лялька, Середницкий), 11:10, 3:0 - Середницкий (Лялька, Кривенко), 24:06, 4:0 - Крюшкин (Захарченко, Кривенко), 31:23, 4:1 - Бехтольд (Колинько, Черненко), 31:44, 5:1 - Середницкий (Андрущенко, Лялька), 37:51, 6:1 - Кривенко (Панков, Брага), 40:46, 7:1 - Андрущенко (Лялька, Кривенко, большинство), 42:53, 8:1 - Лялька (Панков, Кривенко), 47:13, 9:1 - Андрущенко (Крюшкин, Матусевич), 48:24, 10:1 - Середницкий (Лялька, Брага), 52:16, 11:1 - Середницкий (Крюшкин, Матусевич, большинство), 58:11

