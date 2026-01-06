Сборная Швеции — чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею
Бронзовым призером стала национальная команда Канады
27 минут назад
Сборная Швеции одержала победу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Чехии.
Шведы полностью контролировали ход поединка в первых двух периодах, обеспечив себе комфортное преимущество 2:0. Примечательно, что чехи пропустили первую шайбу, играя в большинстве.
В третьем периоде шведы довели счет до 3:0, после чего Чехия предприняла попытку камбэка, забросив две шайбы. Тем не менее, финальный штурм не принес результата — за 8 секунд до сирены Ивар Стенберг забросил в пустые ворота и окончательно закрепил победу Швеции.
Молодежный ЧМ-2026. Финал
Швеция – Чехия 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 - Юстоваара (Берглунд), 14:46, 2:0 - Эклунд (Берглунд, Стенберг), 29:21, 3:0 - Бумедин (Стенберг, Бьорк), 43:47, 3:1 - Иржичек (Фибигер, Нестрашил), 57:37, 3:2 - Кубиеса (Фибигер), 59:36, 4:2 - Стенберг (Эклунд, Бьорк), 59:52
Броски: 35 - 29
Обладателем бронзовых медалей стала сборная Канады, которая победила Финляндию — 6:3 (3:2, 2:1, 1:0).
Чехия снова закрыла путь Канаде до финала молодежного ЧМ-2026.