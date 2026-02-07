Сборная Украины победила Словению и выиграла этап Кубка европейских наций в Великобритании.
Украинцы набрали 7 очков в группе
около 1 часа назад
Фото: ФХУ
Мужская сборная Украины по хоккею уверенно победила Словению в матче Европейского кубка наций.
В первом периоде сине-желтые дважды отличились благодаря точным броскам Евгения Фадеева и Никиты Олейника. После перерыва третью шайбу забросил Алексей Евтехов. Последний период был напряженным: словенцы провели два гола, но этого не хватило, чтобы избежать поражения.
Одержав победу над Словенией в основное время, национальная сборная Украины с 7 очками заняла первое место и выиграла этап Европейского кубка наций в Великобритании.
Европейский кубок наций
Украина – Словения – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
