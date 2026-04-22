Денис Седашов

Главный тренер киевского Сокола Олег Шафаренко в комментарии пресс-службе команды подбил итоги чемпионского сезона и рассказал о подготовке коллектива в условиях постоянных обстрелов.

Наставник признался, что из-за воздушных тревог и проблем со светом тренировочный процесс постоянно прерывался:

Были проблемы с тренировками, потому что если матчи и проводились, хотя и с тревогами, то зимой были такие периоды, когда по 5-7 дней не могли выйти на лед для тренировки. Мы старались не озвучивать это, но этот сезон точно был самым сложным в карьере – как для игроков, так и тренеров. Все повлияло: и морозы, и обстрелы, и в целом ситуация в стране. Но я считаю, что с каждым месяцем мы совершенствовали свою игру. У нас была договоренность с командой, чтобы мы выиграли регулярный чемпионат. Это не было основной задачей, но мы к этому стремились. А в финале даже после двух стартовых побед не было никакого недооценивания соперника. Было понимание, что нужно выигрывать хотя бы один матч на выезде. В первом не получилось, сумбурная игра получилась. А уже после успеха в четвертом поединке стали понимать, что, скорее всего, общую победу уже не упустим. Олег Шафаренко

Также тренер вспомнил идею о выступлении команды в чемпионате Румынии, которая так и не была реализована в прошлом году:

Эта идея, в первую очередь, была для ребят, не для меня. Я хочу, чтобы они развивались. Выигрывали бы мы там или проигрывали – это уже другое дело. Уровень там неплохой, есть команды сильнее, с большими бюджетами. И там мы могли бы играть параллельно с чемпионатом Украины. Конечно, была бы усталость, но это точно было бы интересно. Тогда это не удалось реализовать. Если в будущем можно было бы так сыграть, это был бы полезный опыт для всех. Олег Шафаренко

Что касается будущих выступлений в Континентальном кубке, специалист призвал реально оценивать уровень украинской лиги:

Надо ехать и играть, но имея такой чемпионат, как сейчас в Украине, ставить высокие задачи в европейских турнирах – это самообман. Нужно постоянно играть такие матчи – мобильные, интересные, силовые. Восемь игр в месяц, конкурентные, чтобы команда росла – это нужно, чтобы потом показать что-то на уровне Континентального кубка. Поэтому говорить, что мы поедем и всех победим, я не стану. Приглашать легионеров – это тоже сложный вопрос, который нужно обсуждать. Это и немалые деньги, не все к нам поедут. И сейчас такая ситуация, что хочется дать шанс нашим игрокам. Олег Шафаренко

Сокол — чемпион Украины по хоккею сезона 2025/26.