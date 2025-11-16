Главный тренер национальной сборной Украины Дмитрий Христич поделился впечатлениями после первого в сезоне учебно-тренировочного сбора команды.

По словам Христича, дебют в Европейском кубке наций стал полезным этапом подготовки, ведь позволяет играть с командами, которые находятся близко по рейтингу. Одновременно тренер признал, что формат турнира еще «сырой». Слова приводит ФХУ.

Формат, конечно, хороший, потому что мы можем играть с командами, которые по рейтингу находятся неподалеку от нас. Но пока он сырой — еще есть определенные недоработки. Например, на следующий сбор мы снова будем играть одну товарищескую и одну официальную игру с Румынией, а других команд в декабре не будет. Насколько я знаю, Литва и Испания отказались по своим причинам. То есть у нас пока планируется только один спарринг-партнер — Румыния. Ничего страшного, потренируемся с ними.

Позже планируется хороший турнир в Великобритании, где будут играть британцы, поляки и словенцы.