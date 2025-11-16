Христич — о формате European Cup of Nations: «Пока он сырой — есть некоторые недоработки»
Тренер сборной Украины положительно оценил дебют команды в новом турнире
около 2 часов назад
Главный тренер национальной сборной Украины Дмитрий Христич поделился впечатлениями после первого в сезоне учебно-тренировочного сбора команды.
По словам Христича, дебют в Европейском кубке наций стал полезным этапом подготовки, ведь позволяет играть с командами, которые находятся близко по рейтингу. Одновременно тренер признал, что формат турнира еще «сырой». Слова приводит ФХУ.
Формат, конечно, хороший, потому что мы можем играть с командами, которые по рейтингу находятся неподалеку от нас. Но пока он сырой — еще есть определенные недоработки. Например, на следующий сбор мы снова будем играть одну товарищескую и одну официальную игру с Румынией, а других команд в декабре не будет. Насколько я знаю, Литва и Испания отказались по своим причинам. То есть у нас пока планируется только один спарринг-партнер — Румыния. Ничего страшного, потренируемся с ними.
Позже планируется хороший турнир в Великобритании, где будут играть британцы, поляки и словенцы.
Главный тренер также рассказал об интенсивности сбора:
Да, у нас фактически был только один полноценный тренировочный день. Две тренировки — лед и земля. На земле мы растягивались и делали упражнения на скорость, а на льду, конечно, времени было маловато, чтобы окончательно определиться, кто будет играть в большинстве.
