Торонто мінімально обыграл Рейнджерс, Вегас победил Бостон
Каролина разобралась с Анахаймом
19 минут назад
Торонто – Рейнджерс / Фото - Yahoo
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто – Рейнджерс 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Коламбус – Колорадо 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Монреаль – Нэшвилл 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Нью-Джерси – Флорида 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Оттава – Сиэтл 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам – 2:0)
Филадельфия – Виннипег 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Айлендерс – Эдмонтон 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Даллас – Ванкувер 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)
Вегас – Бостон 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)
Лос-Анджелес – Питтсбург 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Анахайм – Каролина 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Поделиться