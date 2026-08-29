Халидов стал бронзовым призёром турнира Grand Slam в Швейцарии
Украинец победил представителя Венгрии Арона Габора
Фото: ijf
Украинский дзюдоист Саид-Магомед Халидов завоевал бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam на лозаннском этапе (Швейцария).
Саид-Магомед поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 73 кг. В поединке за третье место украинец победил представителя Венгрии Арона Габора.
Видео Judo.TV.
Для Халидова эта награда стала первой в карьере на уровне Мирового тура дзюдо, в который входят престижные турниры Grand Slam.
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