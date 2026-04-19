Украина U18 проиграла Венгрии во втором матче чемпионата мира
Следующую игру сине-желтые проведут против Казахстана
около 2 часов назад
Юношеская сборная Украины (U18) потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дивизионе 1А. Во втором матче турнира сине-желтые проиграли национальной команде Венгрии.
Результат игры определил первый период. Венгры забросили четыре шайбы за первые 12 минут встречи — отличились Ракоши, Сонгот (дубль) и Бароти. Украинцы ответили голами Ратушняка и Воротеляка.
Во втором периоде Сонгот оформил хет-трик, а Брегел укрепил преимущество венгров. В составе сине-желтых шайбы также забросили Олифирчук и Васяк, однако догнать соперника не удалось.
ЮЧМ-2026. Дивизион 1А. Второй тур
Украина — Венгрия 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 — Ракоши (Папп, Бешеньюи), 02:32; 0:2 — Сонгот (Брегел, Карши), 05:12; 0:3 — Сонгот (Бешеньюи, Хорват-Терта), 08:29; 0:4 — Бароти (Ваньолош, Шмидт, больш.), 11:17; 1:4 — Ратушняк (Воротеляк, Васяк), 16:26; 2:4 — Воротеляк (Панасенко, больш.), 17:48; 2:5 — Сонгот, 21:59; 3:5 — Олифирчук (Науменко), 26:02; 3:6 — Брегел, 30:35; 4:6 — Васяк (Науменко, Воротеляк), 59:48
Сборная Украины U18 начала с победы над Словенией на чемпионате мира в Дивизионе 1А.
Следующий матч сборная Украины проведет во вторник, 21 апреля, против сборной Казахстана.
