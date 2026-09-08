Грузинский дзюдоист сломал челюсть сопернику после поединка в Бундеслиге, видео
24-летнего спортсмена могут пожизненно дисквалифицировать
Грузинский дзюдоист клуба JC Leipzig Акакий Джапаридзе нанес три удара немцу Тимо Кавелиусу из TSV Abensberg после личной встречи в рамках Бундеслиги в Лейпциге. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Leipziger Volkszeitung.
По информации источника, 24-летний грузин атаковал участника Олимпийских игр-2024 после того, как Тимо показал ему провокационный жест во время празднования победы.
29-летний Кавелиус в результате ударов потерял два зуба и сломал челюсть, после чего его доставили в больницу, и он перенес операцию. Как заявили в Федерации дзюдо Германии, Тимо пропустит ЧМ-2026, который состоится 4-11 октября.
Клуб из Лейпцига в своем Instagram извинился за этот инцидент.
Федерация начала расследование дела по Джапаридзе. JC Leipzig может получить штраф, а самого дзюдоиста пожизненно дисквалифицировать.
Матч между командами завершился победой коллектива из Лейпцига – 8:6. До этого спортсмены провели еще одну встречу, где победил уже грузин. Акакий присоединился к клубу в этом сезоне и провел два поединка.
Напомним, накануне Халидов стал бронзовым призером турнира Grand Slam в Швейцарии.
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