Владимир Кириченко

Грузинский дзюдоист клуба JC Leipzig Акакий Джапаридзе нанес три удара немцу Тимо Кавелиусу из TSV Abensberg после личной встречи в рамках Бундеслиги в Лейпциге. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Leipziger Volkszeitung.

По информации источника, 24-летний грузин атаковал участника Олимпийских игр-2024 после того, как Тимо показал ему провокационный жест во время празднования победы.

29-летний Кавелиус в результате ударов потерял два зуба и сломал челюсть, после чего его доставили в больницу, и он перенес операцию. Как заявили в Федерации дзюдо Германии, Тимо пропустит ЧМ-2026, который состоится 4-11 октября.

„Fassungslosigkeit in der Halle: Sowas hat noch niemand beim Judo je gesehen.“



Wie Migranten es einfach schaffen, nahezu jeden Bereich des friedlichen gesellschaftlichen Miteinanders durch ihr Verhalten zu zerstören. pic.twitter.com/NFewrlqNYm — krautzone (@KraZMagazin) September 6, 2026

Клуб из Лейпцига в своем Instagram извинился за этот инцидент.

Федерация начала расследование дела по Джапаридзе. JC Leipzig может получить штраф, а самого дзюдоиста пожизненно дисквалифицировать.

Матч между командами завершился победой коллектива из Лейпцига – 8:6. До этого спортсмены провели еще одну встречу, где победил уже грузин. Акакий присоединился к клубу в этом сезоне и провел два поединка.

Напомним, накануне Халидов стал бронзовым призером турнира Grand Slam в Швейцарии.